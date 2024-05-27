Real Madrid'in savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, Şampiyonlar Ligi finalindeki Borussia Dortmund maçı öncesi medya gününde açıklamalarda bulundu.



Alman savunma oyuncusu, "Bu kulüp için oynamak bir hayalin gerçekleşmesi. Bundan keyif almaya ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Real Madrid'in istediği şey, her zaman kazanmak. Tüm iyi oyuncular buraya gelmek ve böyle maçlarda oynamak ister." ifadelerini kullandı.



Borussia Dortmund'u hafife almamaları gerektiğini söyleyen Rüdiger, "Bu bir final, zor bir maç olacak. Çok iyi hazırlanacaklardır. Formumuzun zirvesinde olmalı ve disiplinli olmalıyız. Rakibimizi hafife almamalıyız." diye konuştu.



Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran'da Wembley'de oynanacak.





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