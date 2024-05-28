Icardi'den Dzeko'ya gönderme!

Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.
Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, "Beni Sev" şarkısıyla çıktı.
Daha sonra, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı. RAMS Park'ta daha sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.
Mauro Icardi, daha sonra, "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.
Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, "Beni Sev" şarkısıyla çıktı.
Daha sonra, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı. RAMS Park'ta daha sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.
Mauro Icardi, daha sonra, "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.
Mauro Icardi kutlamaya 'Derin Galatasaray' pelerini ile çıktı. Önce 'Beni Sev' çaldı, sonra 'Orijinali geliyor anonsuyla 'Aşkın Olayım' çalındı.pic.twitter.com/PCXxBdIOxb
— Sporxtv (@sporxtv) May 27, 2024