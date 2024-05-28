Icardi'den Dzeko'ya gönderme!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com
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Icardi'den Dzeko'ya gönderme!
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27 Mayıs 2024 22:30
Son güncelleme 28 Mayıs 2024 00:24
Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamalarında Edin Dzeko'ya göndermede bulundu.

Arjantinli golcü, şampiyonluk kutlamalarında sahaya, "Beni Sev" şarkısıyla çıktı.

Daha sonra, "Bir dakika, orijinali geliyor" anonsu yapıldı. RAMS Park'ta daha sonra "Aşkın Olayım" şarkısı çalmaya başladı.

Mauro Icardi, daha sonra, "Fener ağlama" tezahüratında bulundu.

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