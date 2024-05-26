İsmail Kartal: ''Şampiyon nasıl olamadığımız ortada''

Ligi ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İsmail Kartal sezonla ilgili, "Çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar oyuncular, teknik heyet, taraftarlar, yönetim... Şampiyon olmaya çok inandık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz.'' dedi.
Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, ''Nelere karşı mücadele elde etiğimizi biliyoruz. Şampiyonluğun elimizden nasıl kaçtığını bütün Türkiye biliyor, bu aleni bir şekilde oldu. 99 puan, 99 gol.. Şampiyon olamadık ama taraftarların gönlüne girdik. Bize maç sonu teşekkür ettiler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Taraftara, oyuncular, personele, yönetime, camiama teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenene medya mensuplarına teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Bazı şeylerin ellerinde olmadığını dile getiren Kartal, ''Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Bazı şeyler bizim elimizde değildi. Saha dışında olan olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Sahada hak ederek şampiyon olmak istedik. Ancak sahada hak edilerek şampiyon olunmadığını gördük. En iyi şekilde geçen hafta gördük! Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık." sözlerini sarf etti.
Gönüllerin şampiyonu olduklarını dile getiren İsmail Kartal, ''Şampiyon olamadık ama ortaya irade koyduk. Taraftar nasıl çalıştığımızı biliyor. Şampiyon olmayı çok istiyorduk ama buna rağmen nasıl olamadığımız da ortada! Kamuoyu biliyor. Gönüllerin şampiyonu olarak sezonu kapattık. Unutulmayacak bir sezon. Unutulmayacak alınan puanlar, atılan goller. Bu camia bunları asla unutmaz! Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı, onlarla gurur duyuyorum.'' şeklinde konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, sonucun istedikleri gibi olmadığını belirtti.
Sezon başından itibaren ekibi ve oyuncularıyla ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kartal, "İstanbulspor'u yenerek rakibimizin kaybetmesini bekleyip şampiyon olmayı hedefliyorduk. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maalesef saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık. Saha dışındaki görünmeyen elleri aşamadık. Hak edilen 99 gol, 99 puanı Fenerbahçe camiası hiçbir zaman unutmayacak. Bu akşam da bütün taraftarları gerçek şampiyonun kim olduğunu takdir ederek bizlere gösterdiler. Camiamızın kalplerinde gönüllerin şampiyonu olduğumuzu tüm kamuoyu gördü. Oyuncularıma vermiş olduğumuz mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.
"NEDEN ŞAMPİYON OLAMADIĞIMIZ GEÇEN HAFTA TESCİLLENDİ"
Çok istedikleri şampiyonluğa ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını anlatan Kartal, şöyle devam etti:
"Neden şampiyon olamadığımız net şekilde geçen hafta tescillendi. Hak ettiğimiz şampiyonluğun elimizden nasıl alındığı geçen hafta da ortaya çıktı. Taraftarlarımız gönüllerin şampiyonu oyuncularımızı tebrik etti. Desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ederim. Bizim şampiyonluğu kaybetmemizle ilgili nelerin olduğu çok ortada. Taraftarlar bugün bizi neden alkışladı? Sivas'ta neden berabere kaldık, verilen penaltı. Dzeko'yu aldım bugün mesela 'sakatım, hastayım çıkartır mısın dedi' bunun için aldım. Benim yaptığım hatalarla şampiyonluğun gittiğini düşünmüyorum. Sonuca etki edecek hatalar yaptığımı düşünmüyorum."
GELECEK SEZON TAKIMIN BAŞINDA MI?
Seneye takımın başında olup olmayacağını bilmediğini de aktaran Kartal, "Benim ve Fenerbahçe için hayırlısı ne ise o olur. Her geldiğimde iyi futbol oynattım, rekor puan aldım, istatistikleri paramparça ettik. Keşke şampiyon olabilseydik ama maalesef geçen sene Jesus'un da dediği gibi maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz burada. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüm tabi. Kulüpte kalmayla gitmeyle ilgili kafamda bir matematik yok. Başkanımız ve yönetimimiz bunları değerlendirecektir. Şampiyon olamadığımız için taraftarlarımızdan çok özür diliyorum." şeklinde konuştu.
İsmail Kartal sezonla ilgili, "Çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar oyuncular, teknik heyet, taraftarlar, yönetim... Şampiyon olmaya çok inandık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz.'' dedi.
Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, ''Nelere karşı mücadele elde etiğimizi biliyoruz. Şampiyonluğun elimizden nasıl kaçtığını bütün Türkiye biliyor, bu aleni bir şekilde oldu. 99 puan, 99 gol.. Şampiyon olamadık ama taraftarların gönlüne girdik. Bize maç sonu teşekkür ettiler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Taraftara, oyuncular, personele, yönetime, camiama teşekkür ediyorum. Bize inanan ve güvenene medya mensuplarına teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Bazı şeylerin ellerinde olmadığını dile getiren Kartal, ''Biz en iyisini yapmaya çalıştık. Biz sadece şampiyonluk kupasını veremedik. Bazı şeyler bizim elimizde değildi. Saha dışında olan olaylara yapacak bir şeyimiz yok. Sahada hak ederek şampiyon olmak istedik. Ancak sahada hak edilerek şampiyon olunmadığını gördük. En iyi şekilde geçen hafta gördük! Bu takım daha iyisini yapacak. Biz elimizden geleni yaptık ama bazı şeyleri aşamadık." sözlerini sarf etti.
Gönüllerin şampiyonu olduklarını dile getiren İsmail Kartal, ''Şampiyon olamadık ama ortaya irade koyduk. Taraftar nasıl çalıştığımızı biliyor. Şampiyon olmayı çok istiyorduk ama buna rağmen nasıl olamadığımız da ortada! Kamuoyu biliyor. Gönüllerin şampiyonu olarak sezonu kapattık. Unutulmayacak bir sezon. Unutulmayacak alınan puanlar, atılan goller. Bu camia bunları asla unutmaz! Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı, onlarla gurur duyuyorum.'' şeklinde konuştu.
BASIN TOPLANTISI
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, sonucun istedikleri gibi olmadığını belirtti.
Sezon başından itibaren ekibi ve oyuncularıyla ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kartal, "İstanbulspor'u yenerek rakibimizin kaybetmesini bekleyip şampiyon olmayı hedefliyorduk. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maalesef saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık. Saha dışındaki görünmeyen elleri aşamadık. Hak edilen 99 gol, 99 puanı Fenerbahçe camiası hiçbir zaman unutmayacak. Bu akşam da bütün taraftarları gerçek şampiyonun kim olduğunu takdir ederek bizlere gösterdiler. Camiamızın kalplerinde gönüllerin şampiyonu olduğumuzu tüm kamuoyu gördü. Oyuncularıma vermiş olduğumuz mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.
"NEDEN ŞAMPİYON OLAMADIĞIMIZ GEÇEN HAFTA TESCİLLENDİ"
Çok istedikleri şampiyonluğa ulaşamadıkları için çok üzgün olduklarını anlatan Kartal, şöyle devam etti:
"Neden şampiyon olamadığımız net şekilde geçen hafta tescillendi. Hak ettiğimiz şampiyonluğun elimizden nasıl alındığı geçen hafta da ortaya çıktı. Taraftarlarımız gönüllerin şampiyonu oyuncularımızı tebrik etti. Desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ederim. Bizim şampiyonluğu kaybetmemizle ilgili nelerin olduğu çok ortada. Taraftarlar bugün bizi neden alkışladı? Sivas'ta neden berabere kaldık, verilen penaltı. Dzeko'yu aldım bugün mesela 'sakatım, hastayım çıkartır mısın dedi' bunun için aldım. Benim yaptığım hatalarla şampiyonluğun gittiğini düşünmüyorum. Sonuca etki edecek hatalar yaptığımı düşünmüyorum."
GELECEK SEZON TAKIMIN BAŞINDA MI?
Seneye takımın başında olup olmayacağını bilmediğini de aktaran Kartal, "Benim ve Fenerbahçe için hayırlısı ne ise o olur. Her geldiğimde iyi futbol oynattım, rekor puan aldım, istatistikleri paramparça ettik. Keşke şampiyon olabilseydik ama maalesef geçen sene Jesus'un da dediği gibi maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz burada. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüm tabi. Kulüpte kalmayla gitmeyle ilgili kafamda bir matematik yok. Başkanımız ve yönetimimiz bunları değerlendirecektir. Şampiyon olamadığımız için taraftarlarımızdan çok özür diliyorum." şeklinde konuştu.