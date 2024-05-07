Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 12:25 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 12:25

Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu?

2016-17 sezonunda şampiyon olup üçüncü yıldızı takan Beşiktaş, 2021'de lig tarihindeki 16. şampiyonluğunu kazandı.

Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu?
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1959'da başlayan Türkiye'nin en üst düzey ligini 14. kez zirvede tamamlayan siyah-beyazlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 2002 yılında, siyah-beyazlı takımın 1956-57 ve 1957-58 sezonlarında elde ettiği şampiyonlukları tescil etme kararıyla toplamda 16 kez mutlu sona ulaşmış oldu.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararla ilgili o dönem yapılan açıklama şöyleydi:

"Türkiye 1.Liginin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında BEŞİKTAŞ Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır."
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