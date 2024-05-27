Pepe'den Trabzonspor'a veda!

Trabzonspor'un Fildişili futbolcusu Nicolas Pepe, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pepe'den Trabzonspor'a veda!
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27 Mayıs 2024 16:41
Trabzonspor'da Fildişili futbolcu Nicolas Pepe, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.

Pepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu. Fildişi futbolcu, açıklamasında, "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güvenleri için Trabzonspor'a, beni buraya getiren başkan ve başkan yardımcısına, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma çok teşekkürler. Güzel bir üçüncülük elde ettik ve beni çok pişman eden bir kupa finali oynadık. Taraftarlara da teşekkürler, bu kadar tutkulu taraftarı çok az gördüm. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederim. Yakında milli takıma katılmak için ayrılıyorum ve beni yeni bir macera bekliyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda bordo-mavili takımda 23 maçta 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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