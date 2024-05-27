Yalıkavakspor hentbolda şampiyon

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.



Geçen sezon ilk defa Türkiye Kupası'nı kazanan Bodrum ekibi, ligde de şampiyonluğa ulaştı. Yalıkavakspor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi Final Serisi'nde rakibi Yenimahalle Belediyesi karşısında 3-1 üstünlük sağlayarak sezonu zirvede tamamladı. Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan finalin son karşılaşmanı 32-27 kazanan Yalıkavakspor, şampiyonluk kupasını THF Başkanı Uğur Kılıç ile THF Asbaşkanı Ediz Erkovan'nın elinden aldı.



Bodrum FK'nın futbolda Süper Lig'e yükselmek için üst üste ikinci kez finale çıkmasının heyecanını yaşayan Bodrum, Yalıkavaklı hentbolcularla da büyük gurur duydu. Son yıllarda sporda büyük atılım yapan Bodrum'da bu sezon erkeklerde Çağdaş Bodrum ilk kez yer aldığı Süper Lig'den düşmüş ancak Bodrum Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmişti.





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