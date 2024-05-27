Galatasaray Gala Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Galatasaray, 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyonlukla noktaladı. 38. haftada Konyaspor'a karşı çıktığı maçı 3-1 kazanan Galatasaray, Şampiyonun Gala Gecesi ile kupasını teslim alacak. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni saati ve yerini araştırıyor. GS şampiyonluk kutlaması saat kaçta, nerede olacak?



GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?



Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:



"27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!



Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.



Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa sunulmuştur.



2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.



2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.



Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.



2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir."



BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:



Doğu Batı Vip Tribünler 1.000 TL



Doğu -Batı Alt Tribün 500 TL



Doğu -Batı Üst Tribün 250 TL



Kuzey - Güney Kale Arkası 150 TL









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