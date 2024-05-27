Haber Tarihi: 27 Mayıs 2024 15:24 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 15:24

Galatasaray Gala Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Galatasaray şampiyonluk kutlamasının ne zaman ve nerede yapılacağı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray, sürpriz şarkıcılar ve ışık gösterisiyle kutlama yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamayla birlikte kutlama tarihi, yeri ve bilet fiyatları belli oldu. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Gala Gecesi ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Abone Ol
Galatasaray, 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyonlukla noktaladı. 38. haftada Konyaspor'a karşı çıktığı maçı 3-1 kazanan Galatasaray, Şampiyonun Gala Gecesi ile kupasını teslim alacak. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni saati ve yerini araştırıyor. GS şampiyonluk kutlaması saat kaçta, nerede olacak?
 
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa sunulmuştur.

2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.

2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.

Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.

2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir."

BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Doğu Batı Vip Tribünler 1.000 TL

Doğu -Batı Alt Tribün 500 TL

Doğu -Batı Üst Tribün 250 TL

Kuzey - Güney Kale Arkası 150 TL



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Dursun Özbek: 'Bizim bileğimizi kimse bükemez' Galatasaray Dursun Özbek: "Bizim bileğimizi kimse bükemez"
Jesuslu Al-Hilal ligi namağlup bitirdi Dünya Futbolu Jesuslu Al-Hilal ligi namağlup bitirdi
Abdülkerim Bardakcı: 'Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur' Galatasaray Abdülkerim Bardakcı: "Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur"
Ronaldo rekor kırdı Al-Nassr kazandı Dünya Futbolu Ronaldo rekor kırdı Al-Nassr kazandı
İskenderunspor: 'Takımı kapatma kararı aldık' Spor Toto 2. Lig İskenderunspor: "Takımı kapatma kararı aldık"
Kerem Aktürkoğlu'ndan veda gibi açıklama! Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'ndan veda gibi açıklama!
King, Fenerbahçe'ye veda etti! Fenerbahçe King, Fenerbahçe'ye veda etti!
Icardi'den Dzeko'ya gönderme! Galatasaray Icardi'den Dzeko'ya gönderme!
Galatasaray'dan kutlamalarda TFF'ye tepki! Galatasaray Galatasaray'dan kutlamalarda TFF'ye tepki!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
2
Galatasaray'da büyük şölen
3
Dzeko: "Fenerbahçe daha güçlü geri dönecek"
4
Mauro Icardi'den Ali Koç için yeni paylaşım!
5
Beşiktaş'ta prensip anlaşması: Nuri Şahin
6
Bayer Leverkusen, sezonun ilk transferini yapıyor!
7
Ali Koç: "Böcekleri ezeceğiz!"

SON HABERLER

yukarı ok