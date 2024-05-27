Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in bu yaz serbest oyuncu olmayı seçebileceği iddia edildi.



Menajerlik ajansı Klutch Sports'un CEO'su Rich Paul, LeBron'un yaz için planları hakkında konuşarak, James'in bir serbest oyuncu olabileceğini belirtti ve Lakers'ın bir sonraki başantrenör seçiminde bir rol oynamayacağını vurguladı.



James'in 2024-25 sezonu için oyuncu opsiyonunu reddedip reddedmeyeceği sorulduğunda Paul, henüz bir karar verilmediğini açıkladı:



"Ne yapacağını bilmiyorum. Durumu değerlendirip en doğru kararı vereceğiz."



Paul daha sonra Lakers'ın bir sonraki koç olarak istediği kişiyi işe alması gerektiğini ve James'in her zaman koçu kim olursa olsun onun için oynamaya açık olduğunu söyledi.





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