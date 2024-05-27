Fenerbahçe ve Beşiktaş, Alex Sandro'nun peşinde

Sezonun sona ermesiyle birlikte Juventus'tan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Alex Sandro, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe ve Beşiktaş, Alex Sandro'nun peşinde
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27 Mayıs 2024 15:53
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 15:55
Sezonun sona ermesiyle birlikte Juventus'tan ayrılan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Alex Sandro, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine geldi.

İKİ TAKIM DA PEŞİNDE

İtalyan basınında yer alan haberde; iki kulübün de takımın savunma hattını güçlendirmek için Brezilyalı oyuncu ile yakından ilgilendiği belirtilirken, Brezilya ekibi Santos'un da Alex Sandro'yu takip ettiği yazıldı.

SANTOS'A SICAK BAKIYOR

Öte yandan haberde, Alex Sandro'nun kariyerini ülkesi Brezilya'da ve kariyerine başladığı Santos'ta bitirmeye sıcak baktığı kaydedildi.

2015'ten bu yana Juventus forması giyen Alex Sandro, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol kaydetti.

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