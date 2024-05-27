Haber Tarihi: 27 Mayıs 2024 14:24 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 14:24

Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman?

Bridgerton dizisi tarihi, aşk ve entrika dolu bir dünyayı konu alıyor. Farklı ve tarihi esintilerin olduğu bir yapım izlemek isteyenler Bridgerton dizisini tercihe diyor. Dizinin 3. sezonu yayınlanmaya başladı. İlk iki sezonu bir çırpıda bitirenler, Bridgerton'un 3. sezonuna başladı. Ancak bu sezon 2 kısma ayrıldı. İlk kısmı izleyenler, "Bridgerton 3. sezon 2. kısım yayınlandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bridgerton 3. sezon 2. kısım hakkındaki detaylar!

Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman?
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İlk sezonu 2020 yılında çıkan dizinin 2. sezonu ise 2022 yılında izleyicisi ile buluştu. Sevilen dizinin merakla beklenen 3. sezonunun ilk kısmı ise 16 Mayıs'ta yayınlandı. İlk kısım bölümlerini izleyip bitiren seyirciler 2. kısım ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Peki, Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 4. sezon olacak mı?

BRİDGERTON 3. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

İlk kısmı 16 Mayıs'ta yayınlanan dizinin ikinci ve sonkısmını oluşturan bölümler ise 13 Haziran'da yayınlanacak.

Başroldekiler:Adjoa Andoh,Julie Andrews,Lorraine Ashbourne

Yaratıcılar:Chris Van Dusen

3. SEZON ÖZETİ:

Sosyeteye takdim edilen genç kızlar sezonun yıldızı olmak için can atarken utangaç bir çiçek, sürdürdüğü çifte hayatın sırları ve sürprizleri eşliğinde ışığına kavuşur.

Sosyeteye takdim edilen genç kızlar evlilik piyasasına adım atarken Francesca dışarıdaki ilk sezonunu geçirir. Çok seyahat etmiş bir bekâr döner, Penelope yeni bir görünüm kazanır.

Penelope cazip taliplerle ilgili özel derslerine başlar ama bu anlaşma çok geçmeden karmaşık bir hâl alır. Sosyeteye takdim edilen alımlı bir genç kız kraliçenin dikkatini çeker.


Penelope doğa âşığı Lord Debling'in dikkatini çekince Lord'un diğer hayranları hayal kırıklığına uğrar. Rüzgârlı bir günde felaketin eşiğinden dönülür ve Colin kahraman olur.

Biri onu istemeye gelince Penelope zor bir kararla karşı karşıya kalır. Diğerlerinin hayatında ise yeni başlangıçlar ve aşk evliliği yapabilecekleri pek çok aday vardır.

2. SEZON ÖZETİ:

Evlenmeye karar veren vikont Anthony Bridgerton, aradığı aşkı müstakbel eşinin dikbaşlı ablasında bulunca sorumluluklar, arzular ve skandallar birbirine karışır.

Anthony münasip bir eş arayışına başlar, Eloise sosyeteye takdim edilir ve Leydi Danbury, kraliçenin bu sezonun genç kızları arasından bir "elmas" seçmesine yardım eder.

Zorlu rakiplerle ve bir çetin cevizle karşılaşan Anthony, flört çabalarına hız verir. Eloise, Leydi Whistledown ile ilgili bir şey keşfeder ve aileden biri geri döner.

Sharmalar Bridgertonların taşradaki mülküne gelir. Amansız bir kroket oyunu ve acı hatıralarla boğuşan Anthony, Kate'te olumlu bir izlenim bırakmaya çalışır.

Konuklar Bridgertonların balosu için toplanırken ava çıkan Anthony ve Kate tartışır. Colin eski defterleri açar ve Leydi Featherington bir tuzak kurar.

Anthony'nin aceleci düğün planlarından rahatsız olan Kate, Leydi Danbury'den tavsiye alır. Eloise yeni dostuyla fikirlerini tartışır. Yemek davetinde gerilim tırmanır.

Anthony'nin ailesine karşı sorumlulukları, Kate'e duyduğu arzuyla çelişir. Edwina geleceği üzerine düşünür ve kraliçeyi etkiler. Eloise'in randevusu şüphelere yol açar.

Bridgerton ve Sharma aileleri hakkında skandal boyutuna varan dedikodular dolaşır. Kraliçe'nin Leydi Whistledown'a olan öfkesi, Eloise ve Penelope'yi zor durumda bırakır.

Anthony, Kate'in haberlerini beklerken herkese çıkışır. Eloise, Leydi Whistledown hakkında bilgi toplamak için Theo'ya gider. Leydi Featherington büyük bir balo planlar.

1. SEZON ÖZETİ

Bridgerton ailesinden birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeş, Londra yüksek sosyetesinde aşkı ve mutluluğu arıyor. Julia Quinn'in çok satan romanlarından esinlendi.

Daphne Londra'nın evlilik piyasasına adım atarken yeni bir dedikodu gazetesi sosyeteyi kasıp kavurur ve Hastings Dükü, gözde bekâr Simon şehre döner.

Simon'ın Daphne'ye açık açık kur yapması, ağabeyi Anthony'yi çileden çıkartır ve yaptığı anlaşmaları riske atar. Marina, meraklı Penelope'ye her şeyi anlatır.

Bir asilzadenin dikkatini çeken Daphne, ilişki tavsiyesi almak için Simon'a gider. Leydi Featherington, Marina'nın gözünü korkutup onu evliliğe ikna etmeye çalışır.

Daphne, Prens Friedrich'ten göz alıcı bir hediye alır, ancak çok geçmeden baloda bir skandala imza atar. Eloise, Leydi Whistledown'ın kim olduğuna dair ipuçları arar.


Simon ve Daphne, bahçedeki kaçamakları hakkındaki dedikoduları savuşturmak için kraliçeye bizzat başvurmalıdır. Marina'nın hain evlilik planı Penelope'yi dehşete düşürür.

Daphne kocasını yalan söylemekle, Simon ise Daphne'yi kendisini kandırmakla suçlar. Bu arada Bridgerton adını lekeleyebilecek kadar önemli bir sır açığa çıkar.

Dük ve düşesin verdiği sezon kapanış balosu sadece onların evliliğinde bir dönüm noktası olmakla kalmayacak, etraflarındaki pek çok kişinin kaderine de yön verecektir.
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