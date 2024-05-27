Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards ile Chicago Bulls ikonu Michael Jordan'ın "aynı olmadığını" söyledi.



SiriusXM NBA Radio'da verdiği röportajda Thomas, iki basketbol yıldızı arasındaki farkları vurgulayarak, her iki oyuncunun da olağanüstü sıçrama yeteneğine sahip olmasına rağmen oyun tarzlarının önemli ölçüde farklı olduğunu belirtti:



"Sıçrama konusunda ikisi de mükemmel birer atlet. Ama bana göre oyunları benzemiyor. Edwards MJ'in yaşında çok daha iyi bir dış şutördü, ancak 22-23 yaşlarındaki Jordan potaya gitme ve çember etrafında bitirme konusunda çok daha iyi bir oyuncuydu.



Edwards potaya girdiğinde muhteşem bir performans sergiliyor, ancak Jordan ilk birkaç yılını tabiri caizse boyalı alanda geçiriyordu. Edwards'ın içerideki oyununu tamamlayan bir dış oyunu var.



Ayrıca Edwards'ın bu yaşında Jordan'ın erken dönemlerinde olduğundan daha fazla takım arkadaşlarına güvendiğini de söyleyebilirim. İkisine de lafım yok fakat yükseğe zıplıyor olmaları, aynı oyuncular oldukları anlamına gelmiyor."



Batı Konferansı Finalleri serisinde Edwards ve Wolves, Dallas Mavericks'e 0-3 geride yer alıyor.





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