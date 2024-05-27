Chelsea'den sözleşmesi biten yıldıza teklif

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea gözünü Fulham ile sözleşmesi sona eren Tosin Adarabioyo'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den sözleşmesi biten yıldıza teklif
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27 Mayıs 2024 18:02
Sezona yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle istediği gibi başlayamayan ancak son haftalarda yaptığı çıkışla Premier Lig'i 6. sırada tamamlayan Chelsea transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF BELİRLENDİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Fulham ile sözleşmesi biten Tosin Adarabioyo için harekete geçti.

Haberin detaylarında Thiago Silva'nın ayrılığı sonrasında stoper takviyesi isteyen Londra devinin, Newcastle United'ın da listesinde ilk sırada bulunan 26 yaşındaki İngiliz stoperi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fulham formasıyla 25 maça çıkan Tosin Adarabioyo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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