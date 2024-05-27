Chelsea'den sözleşmesi biten yıldıza teklif

Sezona yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle istediği gibi başlayamayan ancak son haftalarda yaptığı çıkışla Premier Lig'i 6. sırada tamamlayan Chelsea transfer çalışmalarına hız verdi.



HEDEF BELİRLENDİ



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Fulham ile sözleşmesi biten Tosin Adarabioyo için harekete geçti.



Haberin detaylarında Thiago Silva'nın ayrılığı sonrasında stoper takviyesi isteyen Londra devinin, Newcastle United'ın da listesinde ilk sırada bulunan 26 yaşındaki İngiliz stoperi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.



25 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Fulham formasıyla 25 maça çıkan Tosin Adarabioyo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU