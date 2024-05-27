Mehmet Büyükekşi: ''Hedefimiz EURO2032'de şampiyonluk''

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Büyükekşi: ''Hedefimiz EURO2032'de şampiyonluk''
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27 Mayıs 2024 14:47
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine sezonun bitmesiyla başlayan Mehmet Büyükekşi "Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik ederim. Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Türk futbolunun hedefini açıklayan Mehmet Büyükekşi "UEFA sıralamasında 9. sıraya kadar yükseldik, kulüplerimizin başarısıyla inşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Milli Takım olarak hedefimiz EURO2032'de şampiyon olmak! Kadronun temellerini atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan Mehmet Büyükekşi "Arda Güler ve Salih Özcan'a Şampiyonlar Ligi finali öncesinde başarılar diliyorum. Kupa bir Türk oyuncunun ellerinde yükselecek." açıklamasını yaptı.

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