Bayer Leverkusen, sezonun ilk transferini yapıyor!

Bundesliga'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, gelecek sezonun ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.



Sky DE'de yer alan habere göre; Alman ekibi, La Liga'nın flaş takımı Girona'da forma giyen Aleix Garcia'yı kadrosuna katmak istiyor.



Haberde Xabi Alonso'nun 26 yaşındaki orta sahayı aradığı ve oyuncuyu transfer için ikna ettiği belirtildi.



Girona'da dikkat çeken bir sezon geçiren Garcia'nın transferde bir hayli istekli olduğu vurgulandı.



Bayer Leverkusen'in transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.



Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki merkez orta saha, Girona'da 40 maça çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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