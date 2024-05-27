Haber Tarihi: 27 Mayıs 2024 13:56 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 13:56

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? 2024-2025

Trendyol Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardındandan ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyon olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynarken Fenerbahçe'nin oynayacağı ön eleme sayısı belli oldu. Fenerbahçe bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde mağlup olarak Avrupa'ya veda etmişti. Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte puan sıralamasına göre Avrupa'da boy gösterecek takımlar belli oldu. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılacak mı? Fenerbahçe hangi Avrupa kupasına katılacak? İşte, sarı-lacivertlilerin oynayacağı ön eleme sayısı…

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? 2024-2025
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Bu sezon takımlarımız Avrupa arenasında başarılı sonuçlara imza attı. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken Galatasaray ise önce Şampiyonlar Ligi gruplarında ardından ise UEFA'da yer aldı. Bu sezon UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye topladığı puanlarla sezonu 9. sırada tamamladı. Önümüzdeki 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım bu puanlar ile birlikte doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray Devler Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne mi katılacak, nereye gidecek? İşte, Avrupa ile ilgili detaylar…

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAK MI?

2023-2024 sezonunu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

HANGİ TAKIM NEREYE GİDECEK?

Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan girecek ve gruplara kalması için 3 tur geçmesi gerekecek.

Süper Lig'i dördüncü sırada bitiren Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan giriş yapacak ve gruplar için yine 3 tur geçmek durumunda kalacak.

Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.
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