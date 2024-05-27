Brooklyn Nets yöneticisi Joe Tsai, takımın geride bıraktığımız sezonki düşük performansını kabul ederek, "bir dönüm noktasında" olduğunu söyledi.



Tsai, odak noktasının kısa vadeli ve hemen kazanmaya yönelik stratejilerden uzaklaşarak, uzun vadeli başarıya ulaşabilen bir ekip kurmak olduğunu açıkladı:



"Geçen sezon beklediğimiz performansı gösteremedik. Playofflara kalamadık. Ancak takımı yenileyeceğimizden ve uzun vadede rekabet edebileceğimizden emin olmayı umuyoruz. 'Kazanmak istiyorum' ile 'Sürdürülebilir bir kazanma zihniyeti ve kültürü oluşturmak istiyorum' arasında bir fark var.



Bu ikisi çok farklı şeyler. Eğer sadece şu anda kazanmak istiyorsanız, tüm varlıklarınızı takas ederek geleceğinizi mahvedebilirsiniz, ancak Brooklyn Nets ile yapmak istediğim şeyin daha uzun vadeli bir yaklaşım benimsemek ve kazanan, sürdürülebilir bir kültür inşa etmek."



Sezonu 32-50'lik dereceyle tamamlayan Nets, son beş sezonda dört kez playofflara kalmış fakat hiçbirinde ikinci turu geçememişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU