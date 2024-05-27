Haber Tarihi: 27 Mayıs 2024 16:05 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 16:05

Squad Busters ne zaman çıkacak? 2024

Clash of Clans ve Clash Royale gibi yapımların arkasındaki mobil oyun şirketi Supercell, yeni büyük oyunu "Squad Busters"ın tüm dünyada ne zaman çıkacağını açıkladı. Peki Squad Busters ne zaman çıkacak?

Squad Busters ne zaman çıkacak? 2024
Abone Ol
Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Clash of Clans de dahil Brawl Stars ve Clash Royale gibi hit oyunların geliştiricisi olan Finlandiya merkezli şirket Supercell, bugün heyecan verici bir haber paylaştı. Şirket, yakında yeni oyununu tüm dünyada piyasaya süreceğini duyurdu.

Supercell'in yeni oyunu, "Squad Busters" ismine sahip. Aslında 23 Nisan'da belli ülkelerde sunulmuştu ancak küresel çıkışının ne zaman olacağı bilinmiyordu. Bugün bu konu netleşmiş oldu. Peki, âdeta diğer Supercell yapımlarının karışımı gibi bir yapım olan Squad Busters nasıl bir oyun? Tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Squad Busters nasıl bir oyun?

Supercell'in yeni büyük oyunu, arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçireceğiniz çok oyuncu türünde rekabetçi bir yapım. Basitleştirilmiş MOBA (çevrim içi çok oyunculu savaş arenası) türünde bir yapım diyebiliriz.

Her maçta toplamda 10 oyuncu bulunuyor. Sizin kontrol etmediğiniz karakterlerden bir ekip oluşturmaya ve en fazla mücevheri toplamaya çalışıyorsunuz. Takımınızı savaşarak hareket ettiriyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Bu şekilde ekibinizi geliştirip büyütebiliyorsunuz. Diğer oyuncularla kapışarak da haritanın ortasındaki büyük mücevher yığınına ilerliyorsunuz. Oyundaki karakter kadrosunun tamamının Supercell'in sevilen oyunlarından olması da dikkat çekiyor.

Squad Busters çıkış tarihi

Squad Busters, 29 Mayıs Çarşamba günü dünya çapında Android ve iOS için çıkış yapacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Dursun Özbek: 'Bizim bileğimizi kimse bükemez' Galatasaray Dursun Özbek: "Bizim bileğimizi kimse bükemez"
Jesuslu Al-Hilal ligi namağlup bitirdi Dünya Futbolu Jesuslu Al-Hilal ligi namağlup bitirdi
Abdülkerim Bardakcı: 'Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur' Galatasaray Abdülkerim Bardakcı: "Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur"
Ronaldo rekor kırdı Al-Nassr kazandı Dünya Futbolu Ronaldo rekor kırdı Al-Nassr kazandı
İskenderunspor: 'Takımı kapatma kararı aldık' Spor Toto 2. Lig İskenderunspor: "Takımı kapatma kararı aldık"
Kerem Aktürkoğlu'ndan veda gibi açıklama! Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'ndan veda gibi açıklama!
King, Fenerbahçe'ye veda etti! Fenerbahçe King, Fenerbahçe'ye veda etti!
Icardi'den Dzeko'ya gönderme! Galatasaray Icardi'den Dzeko'ya gönderme!
Galatasaray'dan kutlamalarda TFF'ye tepki! Galatasaray Galatasaray'dan kutlamalarda TFF'ye tepki!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
2
Galatasaray'da büyük şölen
3
Dzeko: "Fenerbahçe daha güçlü geri dönecek"
4
Mauro Icardi'den Ali Koç için yeni paylaşım!
5
Beşiktaş'ta prensip anlaşması: Nuri Şahin
6
Bayer Leverkusen, sezonun ilk transferini yapıyor!
7
Ali Koç: "Böcekleri ezeceğiz!"

SON HABERLER

yukarı ok