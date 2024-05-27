Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, yeni teknik adam arayışlarına devam ediyor.



Londra temsilcisinde gündeme gelen son isim Enzo Maresca oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Chelsea, Leicester City ile Championship'te şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki İtalyan teknik adam Maresca ile anlaşma aşamasına geldi.



SÖZLEŞME DETAYLARI



Maresca ile yapılan görüşmelerde sözleşme süresinin 2+1 veya 3 yıllık olacağı ve son detayların görüşüldüğü belirtildi.



LEICESTER İLE MASAYA OTURACAK



Chelsea, Maresca ile anlaşması durumunda genç teknik adamın kulübü Leicester City ile de masaya oturacak.



Enzo Maresca'nın sözleşmesinin bulunduğu Leicester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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