Chelsea'ye yeni teknik adam: Maresca

Chelsea, Leicester City'den İtalyan teknik adam Enzo Maresca ile anlaşma aşamasına geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'ye yeni teknik adam: Maresca
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27 Mayıs 2024 16:48
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 16:50
Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, yeni teknik adam arayışlarına devam ediyor.

Londra temsilcisinde gündeme gelen son isim Enzo Maresca oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Chelsea, Leicester City ile Championship'te şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki İtalyan teknik adam Maresca ile anlaşma aşamasına geldi.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Maresca ile yapılan görüşmelerde sözleşme süresinin 2+1 veya 3 yıllık olacağı ve son detayların görüşüldüğü belirtildi.

LEICESTER İLE MASAYA OTURACAK

Chelsea, Maresca ile anlaşması durumunda genç teknik adamın kulübü Leicester City ile de masaya oturacak.

Enzo Maresca'nın sözleşmesinin bulunduğu Leicester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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