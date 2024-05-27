Eğlenmek amacıyla başladığı güreşte Avrupa 3'üncüsü oldu

Siirt'te geçen yıl güreşe başlayan Şirin Aşkara, yeteneğinin fark edilmesinin ardından antrenörüyle çalışmaları sonucu, bu yıl 17-18 Nisan'da Tekirdağ'da yapılan Okul Sporları Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 36 kiloda ve 21-22 Nisan'da Sivas'ta düzenlenen U15 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 33 kiloda, 2 altın madalya kazandı.



İki farklı şampiyonada Türkiye birincisi olan Şirin Aşkara, elde ettiği başarıların ardından Türkiye Milli Takımı'na davet edildi. Türkiye Milli Takımı'na seçilen Şirin Aşkara, Yunanistan'ın Loutraki kentinde 15-18 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek Avrupa 3'üncüsü oldu.



'OLİMPİYATLARDA BAŞARI İSTİYORUM'



Bosna Hersek'teki 2010 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda birinci olup Türkiye'nin ilk 'Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu' ünvanını alan ve son Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Evin Demirhan Yavuz'u örnek aldığını ifade eden Aşkara, "Güreşe, Pınar hocamızın okula gelip tanıtmasıyla başladım. Güreşe önce eğlenmek amacıyla başlamıştım, sonra çok sevdim. Antrenmanlara geldim, antrenmanlarda öğrendiğim teknikler sayesinde güreşi her geçen gün daha çok sevmeye başladım. Türkiye'de başarılar elde ettim. Tekirdağ'da düzenlenen okul sporlarında 36 kiloda Türkiye şampiyonu oldum, iki gün sonra da Sivas'ta düzenlenen U15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda da şampiyon oldum. Bu başarılarım sayesinde de milli takıma davet edildim. Milli takımda antrenmanlar yapıp, sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik. Avrupa Şampiyonası'nda da 3'üncü oldum. Evin Demirhan Spor Tesisi'nde çalışıyorum, çok güzel bir duygu. İlerleyen zamanlarda olimpiyatlarda, Evin Demirhan gibi başarılar elde etmek istiyorum. Evin Demirhan'ın isminin verildiği bir spor salonunda çalışmak çok güzel bir duygu. Buradan Evin Demirhan'a sesleniyorum. Burada bizimle birlikte onu antrenman yapmaya davet ediyorum. Diğer milli güreşçilerimizi de moral ve motivasyon için Siirt'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



'BOĞUŞTUKÇA KENDİ POTANSİYELİNİN FARKINA VARDI'



Antrenörü Pınar Ünal, antrenmanlarla Şirin'in güreşe bakış açısının değiştiğini belirterek, "Şirin Aşkara'yı okul sporlarında güreş branşını tanıtma amacıyla gittiğimde tanıdım. Onu kendi salonumuza, antrenmanımıza davet ettim. Kendisinin başlangıçta biraz çekimser olduğunu gördüm, hobi olarak başladı. Teknikleri görünce, güreş branşını yaptıkça, antrenmanlarımızı gördükçe daha fazla hırslandı. Kendi potansiyelinin farkına vardı, çünkü yetenekliydi. Teknik anlamında kendisinden beklenen başarıyı, kendisi de gördü. Antrenmanlarımız devam ettikçe, Şirin'in güreş branşına bakış açısı değişti, çünkü kendisi de artık severek yapıyordu. Teknikleri gördükçe, boğuştukça, maç attıkça kendi potansiyelinin farkına vardı diyebilirim. Yunanistan'da ülkemizi Avrupa'da temsil etti, 3'üncü olarak güzel bir başarı aldı. Güzel başarıların ardından tekrardan minderimize geri döndü Şirin, antrenmanlarımız hız kesmeden devam ediyor. Çünkü yolumuz uzun, şampiyon olmak zor ama şampiyon kalmak bizim için daha zor olacak bundan sonra. Önümüzde Balkan Şampiyonası var, onun için hazırlanıyoruz. Ülkemizi en üst seviyelerde temsil edecek, onu 7 kıtada da olimpiyatlarda da gösterecek bir sporcu yetiştirmek adına antrenmanlarımız hız kesmeden devam edecek. Bu başarıyı kendisinde görmek istiyoruz" diye konuştu.





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