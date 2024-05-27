King, Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Joshua King, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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King, Fenerbahçe'ye veda etti!
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27 Mayıs 2024 22:56
Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek olan Norveçli futbolcu taraftarlara veda etti.

King, yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar yüzünden istediklerimi yapamadım, sizlerden özür dilerim. Buradan Fenerbahçe taraftarı olarak ayrılıyorum! Umarım gelecek sezon şampiyon olursunuz, çünkü gerçekten kalbimde siz taraftarların bunu herkesten çok hak ettiğinizi hissediyorum. Bu bir veda değil, çünkü destek olmak için geri geleceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye 2022 yazında transfer olan King, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 54 maçta 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

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