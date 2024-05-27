Vincenzo Montella: ''85 milyon teknik adam var''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 öncesinde açıklamalarda bulundu.



"DEMEK DOĞRU ŞEYLER YAPIYORUZ"



Ay-Yıldızlı takımın İtalyan patronu Montella sözlerine "Sponsorluk anlaşmasında beraberiz, demek ki Milli Takım'a tek güvenen ben değilim. Demek ki gelecek için doğru şeyler yapıyoruz. Şimdiki zaman da önemli. Çok yakın zamanda önemli günler bekliyor. Türkler tüm kalpleriyle destek verecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu ülkenin gurur kaynağı olacağız. İtalya'da bu tip turnuvalarda herkes tek bir bayrak altında birleşir, Türkiye'de de böyle olacak. Çok büyük bir aidiyet duygusu var, biz de bunu sahaya taşıyacağız." diyerek başladı.



"85 MİLYON TEKNİK ADAM OLUR"



Vincenzo Montella kadro konusunda işinin kolay olmadığına vurgu yaparken "EURO2024 gibi turnuvalarda 85 milyon teknik direktör oluyor. Bu bizi gülümsetiyor ancak sahadaki seçimlerde özgür bir şekilde karar vereceğim. Profesyonellikle, sorumlulukla ve kalbimi koyarak bu görevi yapacağım." dedi.



"HEYECANLIYIM, MOTİVEYİM!"



49 yaşındaki başarılı teknik adam "Çok heyecanlıyım ve çok da motiveyim. Bizim tarafımızda çok büyük bir aidiyet ve ulusal gurur duygusuyla hareket edeceğiz. Sadece maçlarda değil, sürecin her anında böyle olacak. Hazırlık süreci de oldukça önemli." diyerek sözlerini noktaladı.





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