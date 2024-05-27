EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala milli takımlar kadrolarını açıklamaya başladı.Almanya'da düzenlenecek turnuvada B grubunda İspanya, İtalya ve Hırvatistan ile karşılaşacak Arnavutluk, EURO24 kadrosunu açıkladı.Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ve Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj kadroda yer aldılar.İşte Arnavutluk'un kadrosu: