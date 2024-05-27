Arnavutluk EURO24 kadrosunu açıkladı
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek Arnavutluk Milli Takımı kadrosunu açıkladı.
EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala milli takımlar kadrolarını açıklamaya başladı.
Almanya'da düzenlenecek turnuvada B grubunda İspanya, İtalya ve Hırvatistan ile karşılaşacak Arnavutluk, EURO24 kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ve Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj kadroda yer aldılar.
İşte Arnavutluk'un kadrosu:
Almanya'da düzenlenecek turnuvada B grubunda İspanya, İtalya ve Hırvatistan ile karşılaşacak Arnavutluk, EURO24 kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ve Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj kadroda yer aldılar.
İşte Arnavutluk'un kadrosu:
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Macaristan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İskoçya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0