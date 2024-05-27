Arnavutluk EURO24 kadrosunu açıkladı

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek Arnavutluk Milli Takımı kadrosunu açıkladı.

Arnavutluk EURO24 kadrosunu açıkladı
EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala milli takımlar kadrolarını açıklamaya başladı.

Almanya'da düzenlenecek turnuvada B grubunda İspanya, İtalya ve Hırvatistan ile karşılaşacak Arnavutluk, EURO24 kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ve Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj kadroda yer aldılar.

İşte Arnavutluk'un kadrosu:


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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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