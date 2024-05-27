Almanya'da Galatasaraylı 18 taraftar tutuklandı

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olmasıyla Almanya'da yüzlerce Galatasaraylı Türk taraftar meydanlarda eğlendi. Alman polisi, havai fişek patlatıp taşkınlık çıkaran 18 Galatasaray taraftarını tutukladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Almanya'da Galatasaraylı 18 taraftar tutuklandı
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27 Mayıs 2024 16:25
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 17:08
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar kutlama yapmak dünyanın dört bir yanında meydanlara akın etti.

Almanya'nın Stuttgart kentinde bir araya gelen yüzlerce taraftar, tezahürat ve marşlarla şampiyonluğu kutladı.

HAVAİ FİŞEK ATANLAR TUTUKLANDI

Öte yandan Alman medyasında yer alan habere göre; Alman polisi, kutlamalar esnasında meşale yakılması, havai fişek patlatıp halk sağlığını tehlikeye atılması ve taşkınlık çıkarılması nedeniyle 18 Galatasaray taraftarını gözaltına alarak tutukladı.

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