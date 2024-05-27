Ancelotti'den Arda Güler müjdesi

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler'le ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ancelotti'den Arda Güler müjdesi
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27 Mayıs 2024 11:40
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 18:25
Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, maç öncesi Arda Güler hakkında konuştu.

Ancelotti, Arda'nın final maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili gelen soruya cevap verdi. 

Tecrübeli antrenör, Arda'nın finalde oynayabileceğini belirterek, "Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final maçında bize çok faydalı olabilir. Gol serisi var. Yüzde 100 başarılı. Arda Güler, final maçı için önemli bir seçenek olabilir." ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI 

Real Madrid'de 12 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 6 gol attı. 

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