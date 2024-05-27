Milan yeni teknik direktörünü açıklamak üzere

Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan fakat son haftalarda yakaladığı çıkışla sezonu 2. sırada bitiren Milan, teknik direktörü Stefano Pioli ile yollarını ayırdı.



YENİ HOCA BULUNDU



Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan bir dönem Roma'yı da çalıştıran Paulo Fonseca'yı takımın başına getirmek için anlaştı.



Haberin detaylarında sezonun bitmesiyle birlikte Lille'den ayrılan 51 yaşındaki Portekizli teknik adamın, İtalyan deviyle 2 senelik bir kontrat imzalamaya hazırlandığı söylendi.



Ayrıca Paulo Fonseca'nın senelik kazanacağı ücretin 2.5 milyon euro olduğu ve 1 yıllık uzatma opsiyonu olduğu ve anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağı iddia edildi.



90 MAÇA ÇIKTI



2022 yılında Lille'nin başına geçen Paulo Fonseca, Fransız deviyle 90 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 45 galibiyet, 26 beraberlik ve 19 mağlubiyet alırken maç başına 1.79 puan ortalaması tutturdu.





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