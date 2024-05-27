Beşiktaş'ın yeni sezon kamp programı belli oldu!

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı belli oldu.

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Beşiktaş'ın yeni sezon kamp programı belli oldu!
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27 Mayıs 2024 18:58
Süper Lig'in tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 1 Temmuz tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yapacağı yurtdışı hazırlık kampının programı da belli oldu.

Siyah-beyazlılarımız, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak." ifadeleri kullanıldı.

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