Beşiktaş'ın yeni sezon kamp programı belli oldu!

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından Beşiktaş'ta yeni sezon kamp programı açıklandı.
Yapılan açıklamada, "Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 1 Temmuz tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.
Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yapacağı yurtdışı hazırlık kampının programı da belli oldu.
Siyah-beyazlılarımız, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak." ifadeleri kullanıldı.
Yapılan açıklamada, "Beşiktaşımız, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 1 Temmuz tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.
Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonu hazırlıkları çerçevesinde yapacağı yurtdışı hazırlık kampının programı da belli oldu.
Siyah-beyazlılarımız, 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacak." ifadeleri kullanıldı.
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