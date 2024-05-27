Marsilya'dan Jean Onana kararı

Marsilya, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana'nın şarta bağlı 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Marsilya'dan Jean Onana kararı
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27 Mayıs 2024 14:13
Beşiktaş'ta sezon başında takıma transfer olan ancak yetersiz performansı nedeniyle Marsilya'ya kiralanan Jean Onana'nın geleceği belli oldu.

Fransız devi Marsilya, performansından memnun kalmadığı Jean Onana'nın 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Böylece Kamerunlu ön libero, sezon başı kampında Siyah-beyazlı takımın kampına katılmak üzere Beşiktaş'a geri dönecek.

MARSİLYA PERFORMANSI

Marsilya ile 14 maçta 651 dakika süre alan Onana, bu karşılaşmalarda takımı adına 1 gol kaydetti. Onana'nın Beşiktaş ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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