Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımı tebrik etti.

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Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı!
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27 Mayıs 2024 21:44
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımı sosyla medya hesabından tebrik etti.

Terim yaptığı paylaşımda, "Sizleri tüm sezon gururla izledim. Hepinizin alnından öpüyorum 24.Şampiyonluk tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ise resmi hesabından "Teşekkürler İmparator" şeklinde cevap verdi.


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