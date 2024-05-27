Haber Tarihi: 27 Mayıs 2024 17:58 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 17:58

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Canlı İzle YouTube

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Canlı İzle | Galatasaray, 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyonlukla noktaladı. 38. haftada Konyaspor'a karşı çıktığı maçı 3-1 kazanan Galatasaray, Şampiyonun Gala Gecesi ile kupasını teslim alacak. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni saati ve yerini araştırıyor. GS şampiyonluk kutlaması saat kaçta, nerede olacak?

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Canlı İzle YouTube
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Süper Lig 2023-2024 sezonu sonlandı ve şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı takım Konyaspor ile Lig'de son karşılaşmasına çıktı ve 3-1 kazananan taraf oldu. Böylece Galatasaray sezonu 102 puanla noktaladı. Taraftarlar Galatasaray kupa töreni ve şampiyonluk kutlaması detaylarını araştırıyor...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI CANLI İZLE

 

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada kutlamanın detayları yer aldı. Galatasaray, 2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu oldu. Sarı kırmızılı ekip, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenleyecek. Şampiyonun Gala Gecesi 27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak.

Gala gecesinde; DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi düzenlenecek.

GS ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI BİLETİ NE KADAR, NEREDEN ALINIR?

Galatasaray Şampiyonun Gala Gecesi kutlamaları passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa çıktı. İşte, bilet fiyatları:

Doğu Batı Vip Tribünler ₺1.000
Doğu -Batı Alt Tribün ₺500
Doğu -Batı Üst Tribün ₺250
Kuzey - Güney Kale Arkası ₺150
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