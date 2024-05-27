Para badmintoncular Bahreyn'de 3 madalya kazandı

Milli para badmintoncular, Bahreyn'de düzenlenen uluslararası turnuvada 3 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para badmintoncular Bahreyn'de 3 madalya kazandı
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27 Mayıs 2024 13:38
Milli para badmintoncular, Bahreyn'de düzenlenen uluslararası turnuvada 3 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Bahreyn Para Badminton Turnuvası'nda milli sporcu Tuğçe Çelik, teklerde gümüş madalya aldı.

Başkent Manama'daki organizasyonda Fuat Soruklu ile Tuğçe Çelik, karışık çiftlerde bronz madalya elde etti.

Çift erkekler kategorisinde Şükrü Gül, Iraklı partneri Abbas Al Taha ile üçüncü oldu.

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