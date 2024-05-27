Bellingham: "Tarih yazmak istiyorum"

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İngiliz futbolcu, "Real Madrid ile tarih yazmak istiyorum" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bellingham: 'Tarih yazmak istiyorum'
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27 Mayıs 2024 17:02
Real Madrid forması giyen Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi finalindeki Borussia Dortmund karşılaşması öncesi medya gününde açıklamalarda bulundu.

İngiliz yıldız, Şampiyonlar Ligi finalinde eski takımı Borussia Dortmund ile oynayacakları maç için, "Bu maçı oynamak benim için çok özel ama duyguları bir kenara bırakmaya çalışmalıyız." dedi.

Real Madrid'deki ilk sezonunu, "Harika bir ilk sezon oldu" cümlesiyle tanımlayan Bellingham, final maçıyla ilgili, "Elimizden gelenin en iyisini yapmamız çok önemli. Teknik ekip, kazanabilmemiz için her şeyi analiz ediyor, onlara yüzde yüz güveniyorum. Benim burada olma nedenim, bu tür maçlar oynamak. Her zaman bu takım için oynamayı ve gol atmayı hayal ettim. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi demek. Her zaman bu kupayı istiyorlar. Bu takımla tarih yazmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid formasıyla bu sezon 41 maçta süre bulan Jude Bellingham, 23 gol attı ve 12 asist yaptı.

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