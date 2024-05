Real Madrid forması giyen Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi finalindeki Borussia Dortmund karşılaşması öncesi medya gününde açıklamalarda bulundu.



İngiliz yıldız, Şampiyonlar Ligi finalinde eski takımı Borussia Dortmund ile oynayacakları maç için, "Bu maçı oynamak benim için çok özel ama duyguları bir kenara bırakmaya çalışmalıyız." dedi.



Real Madrid'deki ilk sezonunu, "Harika bir ilk sezon oldu" cümlesiyle tanımlayan Bellingham, final maçıyla ilgili, "Elimizden gelenin en iyisini yapmamız çok önemli. Teknik ekip, kazanabilmemiz için her şeyi analiz ediyor, onlara yüzde yüz güveniyorum. Benim burada olma nedenim, bu tür maçlar oynamak. Her zaman bu takım için oynamayı ve gol atmayı hayal ettim. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi demek. Her zaman bu kupayı istiyorlar. Bu takımla tarih yazmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Real Madrid formasıyla bu sezon 41 maçta süre bulan Jude Bellingham, 23 gol attı ve 12 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU