Leo Dubois, Galatasaray'a geri döndü

Sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Fransız sağ bek Leo Dubois, Galatasaray'a geri döndü.

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Leo Dubois, Galatasaray'a geri döndü
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27 Mayıs 2024 14:00
Sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Fransız sağ bek Leo Dubois, Galatasaray'a geri döndü.

Dubois'in kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a döndüğünü açıklayan Başakşehir, "Fransız futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Başakşehir'de 31 lig maçına çıkan 29 yaşındaki Dubois, bu maçlarda 1 gol 7 asist kaydetti.
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