Beşiktaş'ta prensip anlaşması: Nuri Şahin

Beşiktaş, Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin ile prensip olarak anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta prensip anlaşması: Nuri Şahin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2024 19:26
Beşiktaş, Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşması sağlamış durumda. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda Nuri Şahin'i takımın başına geçirmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon kritik süreçlerde teknik sorumlu olarak görev alan Serdar Topraktepe konusunda da karar verildi. Beşiktaş, Nuri Şahin'in göreve başlaması sonrası Topraktepe'yi de ekipte görevlendirmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlılarda Samet Aybaba'nın göreve devam etmesi beklenirken yeni bir sportif direktör de alınacağı öğrenildi. Aybaba'nın yanı sıra Ümraniye'de bir sportif direktörün daha olması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery