Panagiotis Kalaitzakis'ten Ergin Ataman itirafı

THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos'un oyuncularından Panagiotis Kalaitzakis, Ergin Ataman hakkında çarpıcı ifadeler sarf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Panagiotis Kalaitzakis'ten Ergin Ataman itirafı
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27 Mayıs 2024 15:45
THY EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos'un oyuncularından Panagiotis Kalaitzakis, Ergin Ataman hakkında çarpıcı ifadeler sarf etti.

"BU ADAM NE ANLATIYOR?"

Sezon başı kampından bir anısını paylaşan Kalaitzakis, "Ergin Ataman, ilk geldiğinde 'Taraftarlar Berlin bileti alsın' diyordu ama ona inanmıyorduk. Biz 17'inciydik ve Ergin Ataman 'Şampiyon olacağız' diyordu. Biz de 'Ne anlatıyor bu adam' diyorduk aramızda ama şimdi şampiyon olduk." sözlerini sarf etti.
 
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