Muğla'ya kanoda uluslararası madalyalar

Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano 37'nci Uluslararası Bratislava Yarışları'nı milli sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlarken, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi'nin sporcusu Rahmi Kaan Karahan, 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.



Rahmi Kaan Karahan, Yıldız Erkekler K1 1000 metrede ve Yıldız Erkekler K1 200 metrede altın, Genç Erkekler K2 500 metrede ise gümüş madalyanın sahibi oldu.





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