Muğla'ya kanoda uluslararası madalyalar

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi'nin sporcusu Rahmi Kaan Karahan, Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano 37'nci Uluslararası Bratislava Yarışları'nda 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muğla'ya kanoda uluslararası madalyalar
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27 Mayıs 2024 14:01
Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano 37'nci Uluslararası Bratislava Yarışları'nı milli sporcular 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlarken, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi'nin sporcusu Rahmi Kaan Karahan, 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Rahmi Kaan Karahan, Yıldız Erkekler K1 1000 metrede ve Yıldız Erkekler K1 200 metrede altın, Genç Erkekler K2 500 metrede ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

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