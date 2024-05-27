Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan talip çıktı

Süper Lig'de 2023-24 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezonun kadro çalışmalarına hız verecek. Sarı-Kırmızılılar, kadroya katılacak isimler kadar yollarını ayıracağı isimleri de netleştirmeye çalışıyor.
DEĞİŞİM YAŞANACAK
Galatasaray, bu sezon şampiyonluğa ulaşmış olsa da istediği verimi alamadığı birçok yabancısıyla yeni sezon öncesi yollarını ayıracak. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda tüm kulvarlarda başarı hedefiyle çok daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.
AYRILACAKLAR NETLEŞİYOR
Galatasaray'da kısa zamanda yolcu listesinin kesinleşmesi bekleniyor. Aurier'in yanı sıra Ndombele, Oliveira, Vinicius önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Ayrıca Zaha'nın da teklif gelmesi halinde gönderilmesi çok yüksek ihtimal. Cim Bom, yüksek maaşından kurtulmak adına Zaha'yı bonservissiz de yolcu edebilir. Ziyech ve Mertens'in durumları ise belirsiz. Galatasaray Yönetimi özellikle Mertens'i tutmak istiyor. Ziyech konusunda belirsizlik hakim.
KEREM İÇİN ARAPLAR GELİYOR
Kerem Aktürkoğlu, yaz döneminde Suudi Arabistan'a gidebilir. Galatasaray'ın yıldızına bir Arap kulübünün yıllık 7.5 milyon Euro net maaş teklifinde bulunduğu ve Kerem'in de yüksek rakam sonrası kafasının karıştığı öğrenildi.
Söz konusu Arap takımının Galatasaray'a da 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Birkaç hafta içinde Cim Bom'a resmi teklif gelmesi ihtimali hayli yüksek.
DEĞİŞİM YAŞANACAK
Galatasaray, bu sezon şampiyonluğa ulaşmış olsa da istediği verimi alamadığı birçok yabancısıyla yeni sezon öncesi yollarını ayıracak. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda tüm kulvarlarda başarı hedefiyle çok daha iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.
AYRILACAKLAR NETLEŞİYOR
Galatasaray'da kısa zamanda yolcu listesinin kesinleşmesi bekleniyor. Aurier'in yanı sıra Ndombele, Oliveira, Vinicius önümüzdeki sezon takımda olmayacak. Ayrıca Zaha'nın da teklif gelmesi halinde gönderilmesi çok yüksek ihtimal. Cim Bom, yüksek maaşından kurtulmak adına Zaha'yı bonservissiz de yolcu edebilir. Ziyech ve Mertens'in durumları ise belirsiz. Galatasaray Yönetimi özellikle Mertens'i tutmak istiyor. Ziyech konusunda belirsizlik hakim.
KEREM İÇİN ARAPLAR GELİYOR
Kerem Aktürkoğlu, yaz döneminde Suudi Arabistan'a gidebilir. Galatasaray'ın yıldızına bir Arap kulübünün yıllık 7.5 milyon Euro net maaş teklifinde bulunduğu ve Kerem'in de yüksek rakam sonrası kafasının karıştığı öğrenildi.
Söz konusu Arap takımının Galatasaray'a da 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli teklif etmeye hazırlandığı konuşuluyor. Birkaç hafta içinde Cim Bom'a resmi teklif gelmesi ihtimali hayli yüksek.
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