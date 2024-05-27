Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
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27 Mayıs 2024 00:01
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup eden ve ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

Şampiyonluk için çabaladıklarını ama bazı engellerin olduğunu söyleyen Mert Hakan Yandaş şu paylaşımda bulundu:

"Bu büyük taraftara hak ettiği mutlulukları yaşatmak için terimizin son damlasına kadar savaştık, ama bazı ENGELLER vardı aşamadık. 'Çamurlu' sahalardan geçtik ama hiç 'KİR' içinde olmadık. 'Şeref' kimileri için taşıması ağır bir yüktür. Sonuna kadar FENERBAHÇE."




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