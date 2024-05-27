Szymanski: "Bu takımla gurur duyuyorum"

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, "Bu takımla gurur duyuyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Szymanski: 'Bu takımla gurur duyuyorum'
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27 Mayıs 2024 17:33
Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Polonyalı futbolcu, açıklamasında, "2023-2024 sezonunun sonuna geldik. Çok fazla iniş ve çıkış yaşadık. Her maçta elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. Hedefimize ulaşamadık. Bu biraz üzücü ama futbol böyle bir şey. Bu takımla gurur duyuyorum. Sezon boyunca desteğiniz ve sevginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 19 asist yaptı.

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