Galatasaray'dan kutlamalarda TFF'ye tepki!

Galatasaray taraftarı, sahneye çağrıldığı sırada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ıslıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan kutlamalarda TFF'ye tepki!
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27 Mayıs 2024 21:47
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 23:31
Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğu sahasında taraftarıyla birlikte kutladı.

Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da TFF'ye tepki geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sahneye çağrıldığı sırada Büyükekşi'yi ıslıkladı.

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