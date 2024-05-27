Galatasaray'dan kutlamalarda TFF'ye tepki!

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğu sahasında taraftarıyla birlikte kutladı.
Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da TFF'ye tepki geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sahneye çağrıldığı sırada Büyükekşi'yi ıslıkladı.
Süper Lig'de kazandığı şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da TFF'ye tepki geldi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sahneye çağrıldığı sırada Büyükekşi'yi ıslıkladı.
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