Mauro Icardi'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım
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06 Mayıs 2024 22:09
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalması sonrası bir paylaşım yaptı.

Bitime 3 hafta kalan puan farkının 6'ya çıkması sonrası Instagram hesabından bir paylaşım yapan Mauro Icardi, Hatayspor maçında yaptığı "uyku" sevincini paylaştı.

İşte Mauro Icardi'nin paylaşmıı;

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