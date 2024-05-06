Luis Enrique: 'İlk maçtaki gibi oynayacağız'

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique açıklamalarda bulundu.



Maçta taraftarlara çok iş düşeceğini söyleyen Enrique, "Taraftarların rolü tüm sezon olduğu kadar hayati olacak ve onların tamamen arkamızda olacaklarından hiç şüphem yok. Signal Iduna-Park'ta atmosfer inanılmazdı ve biz de yarın Parc atmosfer inanılmazdı ve biz de Parc des Princes'de aynısını bekliyoruz. Umarım maçın sonunda hep birlikte galibiyeti kutlayabiliriz." ifadelerini kullandı.



"İLK MAÇTAKİ GİBİ OYNAYACAĞIZ"



Bu maçta da ilk maçtaki gibi oynayacaklarını söyleyen Luis Enrique, "Koç bir liderdir ve oyuncularına güven vermesi gereken kişidir. Bunu denemek için her gün çalışıyorum. Bunu başarmak için amaç ilk maçtaki gibi oynamak ve zihniyetimizi hiçbir şekilde değiştirmeyeceğiz." dedi.



Borussia Dortmund'un harika bir takım olduğunu söyleyen Luis Enrique şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Hedef finale ulaşmak ve bunu yapmak için Dortmund gibi harika bir takımdan daha iyi olmamız gerekiyor. Her zaman gelişmeye yer vardır ve biz de bunun üzerinde çalıştık. 2 golü 3 saniye içerisinde atabilir ama aynı şekilde 2 golü aynı sürede kalemizde de görebiliriz."





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