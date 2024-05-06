Bellingham: "Başıma gelen en güzel şey!"

Jude Bellingham, Real Madrid'e transferi için, "Başıma gelen en güzel şey." ifadesini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bellingham: 'Başıma gelen en güzel şey!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 17:49
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, İspanyol devine transferi için çarpıcı ifadeler kullandı.

İngiliz yıldız, "Real Madrid'e imza atmak başıma en güzel şey. Bu, 2023'ün en önemli olayı." dedi.

Real Madrid, 20 yaşındaki Bellingham için 2023 yazında Borussia Dortmund'a 103 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Takımının bu sezon La Liga'da şampiyon olmasında büyük katkısı olan Bellingham, Real Madrid forması altında çıktığı 38 maçta 22 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery