Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham, İspanyol devine transferi için çarpıcı ifadeler kullandı.



İngiliz yıldız, "Real Madrid'e imza atmak başıma en güzel şey. Bu, 2023'ün en önemli olayı." dedi.



Real Madrid, 20 yaşındaki Bellingham için 2023 yazında Borussia Dortmund'a 103 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



BU SEZON PERFORMANSI



Takımının bu sezon La Liga'da şampiyon olmasında büyük katkısı olan Bellingham, Real Madrid forması altında çıktığı 38 maçta 22 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.





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