Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Kayserispor'a puan kaybetmesi durumunda Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü yenerse, 2023-24 sezonunun şampiyonu Galatasaray olacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe , deplasmanda Ali Çamdalı'nın yönetimindeki Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in yönettiği maçta Fenerbahçe birçok pozisyona girmesine rağmen rakip ağları havalandıramadı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı.Bu sonuçla birlikte 90 puana ulaşan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Konyaspor ise 37 puana ulaşarak ligde kalma yarışında kritik bir puan aldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u ağırlarken, Konyaspor sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.1- Galatasaray (96)2- Fenerbahçe (90)Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.Tecrübeli çalıştırıcı Kartal, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakada, derbi maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı.Yüksek'in yerine Mert Hakan Yandaş ve derbiye ilk 11'de başlayan Batshuayi'nin yerine de Dzeko, Konyaspor maçında ilk 11'de yer aldı.Fenerbahçe sahaya Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ile Dzeko ilk 11'i ile çıktı.Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söğüncü, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Batshuayi, Zayc, Krunic, Serdar Dursun ve Efekan Karayazı'nın yedek kulübesinde yer aldı.Yeşil-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Ali Çamdalı takımının başında ilk maçına çıktı.Ev sahibi ekipte ise cezalı olan Valon Ethemi ve Sambou ile sakatlığı süren Yasir Subaşı kadroda yer almazken, sakatlığı bulunan Marlos Moreno da kadroya alınmadı.Yeşil-beyazlılar Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao ve Cikalleshi 11'i ile sahaya çıktı.Müsabakada, VAR koltuğunda Alman hakem Daniel Schlager görev yaptı.Schlager'e, Ömer Faruk Turtay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Onur Özütoprak eşlik etti.Maçın 21. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin pasını sol ayağıyla kontrol eden Tadic, sağ ayağıyla kaleyi görmek istedi, top direğin yanından auta gitti.Maçın 30. dakikasında sol kanattan çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Edin Dzeko ön direkte kafayı vurdu. Top kaleci Slowik'in kucağında kaldı.Maçın 33. dakikasında Ferdi Kadıoğlu'na faul yapan Ahmet Oğuz, maçın ilk sarı kartını gördü. Pozisyon sonrası iki oyuncu arasında yaşanan gerginlik takım arkadaşları tarafından önlendi.Konyaspor karşılaşmasının 33. dakikasında Ahmet Oğuz, Ferdi'ye faul yaptı ve ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.Bu gerginlik sırasında kulübeden itirazda bulunan Fenerbahçeli Mert Müldür, sarı kart gördü. Milli oyuncu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.Mert Müldür, gelecek hafta Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı! Ferdi'nin sol kanattan taşıyıp ceza alanı içinden çektiği şutu kaleci Slowik kurtardı, seken topta Mert Hakan Yandaş'ın kale sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.Fenerbahçe'de ikinci yarı öncesi Michy Batshuayi ve Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu. Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao kenara geldi.Maçın 50. dakikasında Dusan Tadic'in sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde kafayı vuran Edin Dzeko'nun vuruşu direğin yanından auta gitti.Fenerbahçe'de iki sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertli takımda Osayi Samuel, 51. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Fenerbahçe'de oyuna devam edemeyen Osayi Samuel yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.Osayi Samuel'in ardından İrfan Can Kahveci de sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İrfan Can yerine 54'te Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.70. dakikada Edin Dzeko'nun yakın mesafede mesafeden vuruşunu kaleci Slowik kurtardı. Dzeko, bir pozisyon sonrasında karşı karşıya pozisyonda yine kaleci Slowik'i geçemedi.Maçın 90. dakikasında Konyaspor, Alassane Ndao ile golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarı ile pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında Tadic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.24. dakikada Becao'nun uzaktan sert şutunda, top dışarı çıktı.27. dakikada ceza yayı önünde Szymanski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Slowik'te kaldı.30. dakikada sol kanattan süratlenen Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağa sahip oldu.44. dakikada sol kanattan süratle ceza sahasına giren Feri Kadıoğlu'nun sol çapraz köşeden şutunda kaleci Slowik tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışları çıktı.49. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.62. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci Slowik topu uzaklaştırdı.63. dakikada Szymanski'nin ara pasına hareketlenen Dzeko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.70. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasına yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.75. dakikada Cengiz Ünder'in ortasında Dzeko'nun arkaya aşırdığı topu tamamlayan Batshuayi'nin kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.84. dakikada Fred'in ortasında Soner Dikmen'in uzaklaştırmak istediği top, üst ağlarda kaldı.90+2. dakikada Boateng'in pasında Ndao'nun vuruşunda top filelerle buluşturdu. Hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.MEDAŞ Konya BüyükşehirBahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan BilirSlowik, Ahmet Oğuz (Dk. 66 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Damjanovic), Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Prip), Ndao (Dk 90+2 Muhammet Demir), Cikalleshi (Dk. 76 Boateng)Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 51 Mert Müldür), Becao (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Batshuayi), İrfan Can Kahveci (Dk. 53 Cengiz Ünder), Fred, Tadic (Dk. 80 Serdar Dursun), Szymanski, DzekoDk. 33 Ahmet Oğuz, Dk. 65 Slowik, Dk. 90+2 Ndao, Dk. 90+10 Muhammet Demir (TÜMOSAN Konyaspor)