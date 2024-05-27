Jesuslu Al-Hilal ligi namağlup bitirdi

Suudi Arabistan Pro Lig 34. ve son hafta karşılaşmasında Al-Hilal ile Al-Wehda karşı karşıya geldi. Al-Hilal deplasmanda Al-Wehda'yı 2-1 mağlup etti.
Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mohamed Kanno ve 90+2. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.
96 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Al-Wehda ise 39 puanla ligi 13. sırada bitirdi.
Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mohamed Kanno ve 90+2. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.
96 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Al-Wehda ise 39 puanla ligi 13. sırada bitirdi.
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