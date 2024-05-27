Jesuslu Al-Hilal ligi namağlup bitirdi

Suudi Arabistan Ligi karşılaşmasında Al-Hilal deplasmanda Al-Wehda'yı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jesuslu Al-Hilal ligi namağlup bitirdi
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27 Mayıs 2024 23:49
Suudi Arabistan Pro Lig 34. ve son hafta karşılaşmasında Al-Hilal ile Al-Wehda karşı karşıya geldi. Al-Hilal deplasmanda Al-Wehda'yı 2-1 mağlup etti.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mohamed Kanno ve 90+2. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

96 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Al-Wehda ise 39 puanla ligi 13. sırada bitirdi.

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