Abdülkerim Bardakcı: 'Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur'

Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluk kutlamaları sırasında kısa bir açıklama yaptı.
Abdülkerim, "Bu muhteşem taraftara önümüzdeki sezon için de şampiyonluk sözü verir misin?" sorusuna cevap verdi.
Tivibu Spor'a konuşan Bardakcı, "İnşallah, Galatasaray nerede oynarsa oynasın hedefi şampiyonluktur!" ifadelerini kullandı.
Abdülkerim, "Bu muhteşem taraftara önümüzdeki sezon için de şampiyonluk sözü verir misin?" sorusuna cevap verdi.
Tivibu Spor'a konuşan Bardakcı, "İnşallah, Galatasaray nerede oynarsa oynasın hedefi şampiyonluktur!" ifadelerini kullandı.
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