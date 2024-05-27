Abdülkerim Bardakcı: "Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur"

Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluk kutlamaları sırasında açıklamada bulundu.

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Abdülkerim Bardakcı: 'Galatasaray'ın hedefi şampiyonluktur'
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27 Mayıs 2024 23:48
Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluk kutlamaları sırasında kısa bir açıklama yaptı.

Abdülkerim, "Bu muhteşem taraftara önümüzdeki sezon için de şampiyonluk sözü verir misin?" sorusuna cevap verdi.

Tivibu Spor'a konuşan Bardakcı, "İnşallah, Galatasaray nerede oynarsa oynasın hedefi şampiyonluktur!" ifadelerini kullandı.

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