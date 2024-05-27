Ronaldo rekor kırdı Al-Nassr kazandı

Suudi Arabistan Ligi karşılaşmasında Al-Nassr ağırladığı Al-Ittihad'ı 4-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ronaldo rekor kırdı Al-Nassr kazandı
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27 Mayıs 2024 23:41
Suudi Arabistan Ligi 34. ve son hafta karşılaşmasında Al-Nassr ile Al-Ittihad karşı karşıya geldi. Al-Nassr konuk ettiği Al-Ittihad'ı 4-2 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 45+3 ve 69. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 79. dakikada Abdulrahman Ghareeb ve 90+5. dakikada Meshari Fahad Al-Nemer, Al-Ittihad'ın gollerini 88. dakikada Farhah Ali Alshamrani ve 90+2. dakikada Fabinho kaydetti.

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 82'ye yükseltip sezonu 2. sırada bitirirken, Al-Ittihad ise 54 puanla 5. sırada yer aldı.

Al-Nassr formasıyla bu sezon 35 gol atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde bir sezonda en fazla ağları havalandıran oyuncu rekorunu kırdı.

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