Kerem Aktürkoğlu'ndan veda gibi açıklama!

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulundu.

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Kerem Aktürkoğlu'ndan veda gibi açıklama!
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27 Mayıs 2024 23:13
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 23:19
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk kutlamalarında kısa bir açıklama yaptı.

Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada veda sinyalleri verdi.

Tivibu Spor'a'a konuşan Kerem, "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım!" ifadelerini kullandı.

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