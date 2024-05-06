West Ham ayrılığı açıkladı: David Moyes

West Ham United, teknik direktör David Moyes'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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West Ham ayrılığı açıkladı: David Moyes
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06 Mayıs 2024 20:18
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör David Moyes'un sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, David Moyes'in sözleşmesinin sona ereceği 2023/24 sezonunun sonunda karşılıklı rıza ile görevden ayrılacağını teyit eder." ifadeleri kullanıldı.
 4 sezondur West Ham'ı çalıştıran 61 yaşındaki İskoç teknik adam, West Ham United ile geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayarak kulübe ilk Avrupa kupası şampiyonluğunu yaşatmıştı.

Moyes, West Ham'ın başında çıktığı 228 resmi maçta 102 galibiyet 43 beraberlik ve 83 mağlubiyet aldı.

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