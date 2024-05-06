Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane ile Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland arasındaki söz düellosu devam ediyor.



Keane, Norveçli golcüye eleştirisinin ardından kendisi için, "Umursamıyorum, sorun yok" diyen Haaland'a cevap verdi.



Haaland'a Wolverhampton karşılaşmasının ardından eleştiride bulunan Keane, "Haaland'ın oyundan çıktığı sırada mutlu olmadığını gördük. Şımarık bir çocuk gibi davranıyordu. Bence bu durum, teknik direktörünüzle anlaşmazlık yaşadığınızda da sonuçların sizin lehinize olmasına yardımcı olmaz. Ama maçı kazandıkları ve Haaland gol attığı için bu durum unutuluyor." ifadelerini kullandı.



DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?



Roy Keane, geçtiğimiz ay Haaland için yaptığı açıklamada, "Erling Haaland'ın oyun seviyesi çok düşük. Kale önünde dünyanın en iyisi ama genel oyunu çok zayıf. Bunu geliştirmesi gerekiyor. Neredeyse dördüncü lig oyuncusu gibi!" sözlerini kullanmıştı.



BU SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Manchester City'de 41 maça çıkan Haaland, 36 gol attı ve 8 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU