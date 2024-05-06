Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Pendikspor oldu.



Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 45+7. dakikada Halil Akbunar attı. Antalyaspor'un tek golü 13. dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi.



Antalyaspor'da Sander Van de Streek, 74. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Pendikspor, bu galibiyetle birlikte 4 maç sonra kazandı ve puanını 33'e yükseltti. Antalyaspor, 45 puanda kaldı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Buksa'nın ceza sahası dışından şutunda, Emre Taşdemir'in müdahalesiyle top kornere çıktı.



8. dakikada Erencan Yardımcı'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Thiam'ın şutunda Leite, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



11. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Emre Uzun'un şutunda Ndiaye'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını işaret etti.



13. dakikada Antalyaspor penaltı golüyle öne geçti. Penaltı atışını kullanan Buksa, kaleci Erdem Canpolat'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



15. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor skora eşitlik getirdi. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasına yükselen Erencan Yardımcı'nın kafayla şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kale alanı soluna seken topla buluşan Thiam, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Erencan Yardımcı için ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR odasındaki incelemenin ardından golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-1.



45+7. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin sağından ağlarla buluştu: 1-2.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI )





52. dakikada Veysel Sarı'nın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu ayağıyla kornere gönderdi.



53. dakikada Larsson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Assombalonga'nın kafayla şutunda, Erdem Özgenç meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



69. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza alanında topla buluşan Erencan Yardımcı'nın şutunda, kaleci Leite gole izin vermedi.



71. dakikada Erencan Yardımcı, ceza yayının sağından ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Leite, kurtarışıyla gole engel oldu.



74. dakikada Bitexen Antalyaspor 10 kişi kaldı. Van de Streek'in Erdem Özgenç'e faul yaptığına karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, bu oyuncuyu VAR odasının uyarısı üzerine yaptığı inceleme sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert Bulut



Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 82 Mert Yılmaz), Ufuk Akyol (Dk. 46 Milosevic), Kaluzinski, Emre Uzun (Dk. 46 Assombalonga), Van de Streek, Larsson, Buksa



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Gökcan Kaya, Ndiaye, Diaby (Dk. 60 Midtsjö), Halil Akbunar (Dk. 81 Endri Çekiçi), Thiam (Dk. 90+4 Eze), Erencan Yardımcı (Dk. 81 Umut Nayir)



Goller: Dk. 13 Buksa (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor), Dk. 15 Thiam, Dk. 45+7 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)



Kırmızı kart: Dk. 74 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Uzun, Dk. 43 Buksa, Dk. 54 Güray Vural, Dk. 67 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor), Dk. 54 Diaby, Dk. 65 Emre Taşdemir (Siltaş Yapı Pendikspor)





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